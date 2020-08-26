تحذير من توقف خدمات الاتصالات في بني وليد بسبب انقطاع الكهرباء

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأربعاء 26 أغسطس 2020, 05:29 مساء
برج اتصالات. (أرشيفية: الإنترنت)

حذر مصدر فني من مكتب الاتصالات في بني وليد، اليوم الأربعاء، من توقف خدمات الاتصالات بالمدينة بسبب الانقطاع المتواصل للكهرباء ما قد يؤدي إلى تلف بعض الأجهزة المشغلة.

وقال المصدر لـ«بوابة الوسط» إن مكتب اتصالات بني وليد سعى للحصول على وقود الديزل عن طريق القنوات الرسمية، وعن طريق محطات الوقود، لكنه لم يتمكن من الحصول عليه لتشغيل المولد الخاصة بتشغيل أجهزة الاتصالات خلال فترات انقطاع الكهرباء.

وتعاني خدمات الاتصالات في بني وليد ضعفا كبيرا بسبب التعدي على كوابل الألياف وانقطاع التيار الكهربائي، الذي أدى إلى سوء الخدمات في المدينة.

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