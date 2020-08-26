السراج يناقش أحداث التظاهرات الرافضة للفساد بطرابلس في اجتماع أمني

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 أغسطس 2020, 03:33 مساء
السراج في اجتماعه مع مسؤولين أمنيين لمناقشة تظاهرات طرابلس. (حكومة الوفاق)

ناقش رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، اليوم الأربعاء، أحداث التظاهرات الرافضة للفساد وتردي الخدمات في طرابلس، وذلك خلال اجتماع أمني مع رئيس جهاز المخابرات العامة ومسؤولين أمنيين.

وقالت حكومة الوفاق في بيان إن الاجتماع تناول «أحداث الشغب التي وقعت في العاصمة طرابلس وضرورة معرفة كافة أبعادها، وتنفيذ إجراءات ضبط الأمن وتأمين سلامة المواطنين».

وتناول المجتمعون الأوضاع الأمنية في كافة المناطق، إضافة إلى «تداعيات انتشار جائحة كورونا، الذي انتشر بشكل واسع، والتأكيد على ضرورة التنفيذ الكامل والصارم لتوصيات اللجان الطبية المتخصصة، والإجراءات التنفيذية العلاجية والوقائية والاحترازية التي أقرت».

حضر الاجتماع وكيل وزارة الداخلية، ووكيل وزارة الدفاع، وآمرو المناطق العسكرية وآمر قوة مكافحة الإرهاب وآمر القوة المشتركة، ونائب رئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس جهاز الأمن العام والتمركزات الأمنية، وآمر شعبة الأمن في القوة المشتركة، ومدير أمن طرابلس.

مسؤولون أمنيون في اجتماعهم مع السراج لمناقشة تظاهرات طرابلس. (حكومة الوفاق)
مسؤولون أمنيون في اجتماعهم مع السراج لمناقشة تظاهرات طرابلس. (حكومة الوفاق)
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