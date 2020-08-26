سرقة 1900 متر من أسلاك خط كهرباء في قصر الأخيار

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 26 أغسطس 2020, 12:58 مساء
كوابل سرقت أجزاء منها في محطة الفروسية بالعاصمة طرابلس، 11 أغسطس 2020، (شركة الكهرباء)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء سرقة 1900 متر من أسلاك خط الكهرباء جهد منخفض أبورحمة في قصر الأخيار شرق طرابلس).

وأوضحت الشركة أن مجموعة من اللصوص سطوا على أسلاك جهد عالي بطول 1500 متر، و400 متر أسلاك ضغط منخفض من الخط، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، اليوم الأربعاء.

يذكر أن خط كهرباء «أبوظهير - الباعيش» تعرض للسرقة للمرة التاسعة على التوالي أمس الثلاثاء، بعد الانتهاء من صيانته وإعادة تشغيله عبر فنيي ومهندسي دائرة توزيع بئر الأسطى ميلاد بعين زارة، التابعة لإدارة توزيع طرابلس.

وحذرت الشركة من أن «سرقات أسلاك الكهرباء المتكررة، التي يمتهنها خارجون عن القانون، تمثل عائقا كبيرا أمام الشركة في الحفاظ على استقرار الشبكة العامة وتوزيع القدرة بشكل منظم».

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