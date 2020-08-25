البعثة الأممية تبدي انزعاجها من تعطيل مجموعة تابعة لـ«القيادة العامة» انتخابات بلدية تراغن

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 25 أغسطس 2020, 04:22 مساء
شعار بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. (أرشيفية: الإنترنت)

أبدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «انزعاجا بالغا جراء إقدام مجموعة مسلحة تابعة للقيادة العامة على تعطيل العملية الانتخابية في بلدية تراغن» جنوب غرب البلاد، صباح اليوم الثلاثاء، وفق تصريح نشرته عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأغلق عناصر يرتدون الزي العسكري، صباح اليوم، مراكز الاقتراع المخصصة لانتخاب المجلس البلدي في تراغن، ما أدى إلى تعطيل العملية الانتخابية في المدينة.

وقالت مصادر محلية متطابقة لـ«بوابة الوسط» إن العناصر المصحوبين بسيارات عسكرية، صادروا تجهيزات المراكز المعدة للعملية الانتخابية، وأخذوها إلى جهة غير معلومة.

وأكدت بعثة الأمم المتحدة أن انتخاب مواطني تراغن مجالسهم البلدية «يعتبر حقا من حقوق الإنسان الأساسية»، معربة عن أسفها «بشدة على حرمانهم من ممارسة هذا الحق».

اقرأ أيضا: عناصر يرتدون الزي العسكري يغلقون مراكز الاقتراع في تراغن

وذكرت البعثة «جميع الأطراف في ليبيا بالتزامهم العمل وفقا للقانون الدولي»، داعية إياهم «إلى حماية العمليات الديمقراطية في جميع أنحاء البلاد».

وقالت البعثة إن «انتخابات المجالس البلدية أساس الحيوية الديمقراطية على المستوى المحلي»، مشيرة إلى ترحيبها «بشدة بالانتخابات المحلية التي أجريت في غات الأسبوع الماضي».

وكان من المقرر بدء انتخابات المجلس البلدي في تراغن عند الساعة التاسعة من صباح اليوم، وسبق أن أجلتها اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية بسبب مشكلات تتعلق «بأمور لوجيستية»، حسب تفسيرها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بومبيو مطمئنا نتانياهو: أميركا ستضمن التفوق العسكري الإسرائيلي
دولى
البعثة الأممية تدعو إلى «التحقيق في الاستخدام المفرط للقوة مع المتظاهرين ...
ليبيا
تفشي فيروس «كورونا» .. ليبيا تشهد قفزة كبيرة في الإصابات خلال أغسطس
ليبيا
«مكافحة الأمراض»: 572 إصابة جديدة بـ«كورونا» وتعافي 11 حالة
ليبيا
المسماري: مبادرة السراج كتبت في عاصمة أخرى وهي للتسويق الإعلامي
ليبيا
حرائق كاليفورنيا تدفع عشرات الآلاف إلى الفرار من منازلهم (فيديو)
دولى
أرباح «وول ستريت» تغرّد خارج سرب الاقتصاد الحقيقي المتعثر بأزمة «كوفيد-19»
اقتصاد
مسؤول طبي في بنغازي يحذر من «كارثة» بسبب «تفشي كورونا»
ليبيا
وثائقيات ليبية - هوا فطيح
فيديو
تسجيل سري: شقيقة ترامب تصفه بأنه «قاس» و«كذاب»
دولى
المجلس الاجتماعي لقبائل ورفلة يرحب ببياني السراج وحفتر ويدعو إلى«ضرورة الالتزام ...
ليبيا
بسبب «كورونا».. إعدام 100 «أرقيلة» في المرج
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل تستيقظ فيروسات ما قبل التاريخ لتفتك بنا؟