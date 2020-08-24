«تعليم الوفاق» تبحث متطلبات الزنتان لضمان ونجاح العودة المدرسية بالمدينة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 11:09 مساء
وكيل الوزارة المهندس عادل جمعة مع وفد من وجهاء وأعيان الزنتان, 24 أغسطس 2020. (تعليم الوفاق)

بحث وكيل الوزارة المهندس عادل جمعة صباح اليوم الإثنين، مع وفد من وجهاء وأعيان الزنتان يرافقهم مراقب التعليم في البلدية، إبراهيم عمر إحسي، المتطلبات العاجلة لضمان ونجاح العودة المدرسية بالمدينة.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، حيّ جمعة، حرص الوجهاء والأعيان بالزنتان، على مواقفهم الوطنية الداعمة لمراقبة التعليم وللعملية التعليمية في المنطقة، مؤكداَ حرص وزير التعليم محمد عماري زايد، على تلبية كل المتطلبات العاجلة للعودة المدرسية.

حضر اللقاء مستشار الوزير عبدالفتاح الفاضلي، ومدير إدارة شؤون التعليم الأساسي سالم البرغوثي.

وكيل الوزارة المهندس عادل جمعة مع وفد من وجهاء وأعيان الزنتان, 24 أغسطس 2020. (تعليم الوفاق)
وكيل الوزارة المهندس عادل جمعة مع وفد من وجهاء وأعيان الزنتان, 24 أغسطس 2020. (تعليم الوفاق)
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