لجنة الأزمة في بني وليد تسعى لفتح كافة محطات توزيع الوقود بالبلدية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 08:44 مساء
أحد المواطنين يتزود بالوقود من إحدى المحطات في بني وليد. (الإنترنت)

قال مدير المكتب الإعلامي ببلدية بني وليد، عبدالمنعم الساعدي لـ«بوابة الوسط» إن لجنة أزمة الوقود تسعى إلى افتتاح كافة محطات التوزيع بالمدينة للتزود بالوقود بأنواعه لتقليل العبء الحاصل على المواطنين.

وأضاف الساعدي أن عددًا من محطات الوقود ببلدية بني وليد شرعت، اليوم الاثنين، بتوزيع وقود «الديزل» بعد تزويدها بشحنة من الإمدادات وصلت من مستودعات شركة البريقة لتسويق النفط بالمنطقة الوسطى.

وذكر الساعدي أن شحنات الوقود مستمرة في قدومها إلى بلدية بني وليد لسد النقص الحاصل بالمحطات، داعيًا المواطنين إلى عدم الخوف والازدحام على المحطات على مدار 24 ساعة.

وطالب الساعدي المواطنين بضرورة احترام عملية التوزيع والوقوف بانتظام واتباع إجراءات الوقاية والحماية الشخصية في ظل استمرار ازدياد انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وطمأن مدير المكتب الإعلامي ببلدية بني وليد كافة المواطنين بأن مادة الديزل «متوافرة»، وأن عملية تزويد مدينة بني وليد «مستمرة ولم تتوقف، إضافة إلى التزويد بالبنزين».

أحد المواطنين يتزود بالوقود من إحدى المحطات في بني وليد. (الإنترنت)
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