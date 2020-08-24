نقابة المحامين تطالب بتقديم المعتدين على المتظاهرين في طرابلس للعدالة

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 07:53 مساء
تظاهرة ضد الفساد بميدان الشهداء في طرابلس. الأحد 23 أغسطس 2020. (الإنترنت)

دانت النقابة العامة للمحامين الاعتداء على المتظاهرين في العاصمة طرابلس إثر احتجاجهم على تردي الأوضاع المعيشية جراء انقطاع الكهرباء والمياه ونقص الوقود والسيولة المالية، مطالبة الجهات المختصة بملاحقة هؤلاء المعتدين وتقديمهم للعدالة في أسرع وقت.

وقالت النقابة في بيان، اليوم الاثنين، إن حق التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير مكفولة بموجب الشرائع السماوية والمعاهدات والمواثيق الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ونص المادة (14) من الإعلان الدستوري، مؤكدة أنها «لن تسكت على أي انتهاكات أو اعتداء على الحقوق والحريات في عموم» ليبيا.

كما أكدت النقابة العامة للمحامين على استمرارها في الدفاع عن حقوق الليبيين من خلال حرية الرأي والتعبير «وفق التظاهر السلمي»، معلنة تأييدها لحقهم «في التعبير عن رأيهم والمطالبة بحقوقهم دون خوف أو إرهاب».

وطالبت النقابة في البيان السلطات في شرق ليبيا وغربها وجنوبها بالعمل على رفع معاناة المواطنين وتقديم الخدمات الملائمة لهم والمختصرة في مطالب المتظاهرين، محذرة من «مغبة سياسة الترهيب وتكميم الأفواه».  

متظاهرون في ميدان الشهداء ضد الفساد: «ليبيا يا ولاد.. لا حفتر ولا سراج» 

وشهدت العاصمة طرابلس، أمس الأحد، تظاهرات للمطابة بتحسين الأوضاع المعيشية ومحاسبة المتورطين في قضايا الفساد، إلا أن المشاركين في التظاهرة تعرضوا لاعتداءات، بحسب وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني.

وقالت وزارة الداخلية في بيان مساء الأحد، إن التظاهرة «حدث خلالها تجاوزات وإطلاق نار نتج منه إصابة أحد المواطنين»، جراء محاولة «بعض الأشخاص المندسين الخارجين عن القانون والنظام» الوصول «إلى هدف أبعد وهو خلق أزمة وفوضى جديدة في البلاد، بعد أن شهدت نوعا من الاستقرار الأمني عقب انتهاء الحرب في طرابلس والمناطق المحررة».

وأكدت الوازرة رصد هؤلاء أشخاص والتعرف عليهم وفتحت تحقيقا جنائيا في الواقعة ستنشر نتائجه لاحقا، مشيرة إلى أنهم ليسوا عناصر شرطة ولا يتبعون وزارة الداخلية

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

نيمار يخرج بأول تعليق بعد البكاء
رياضة عالمية
سلسلة بشرية ضخمة في دول البلطيق تضامنا مع المتظاهرين في روسيا البيضاء
دولى
شركة تركية تعرض إنشاء محطات كهرباء بالطاقة الشمسية وإمداد أخرى بالغاز الطبيعي
ليبيا
المسماري: مبادرة السراج كتبت في عاصمة أخرى وهي للتسويق الإعلامي
ليبيا
بن علي مستمر مع «كروتوني» 3 مواسم في الدوري الإيطالي
رياضة محلية
تفوق ليبي فى دولي الجامعات
رياضة محلية
حرائق كاليفورنيا تدفع عشرات الآلاف إلى الفرار من منازلهم (فيديو)
دولى
أرباح «وول ستريت» تغرّد خارج سرب الاقتصاد الحقيقي المتعثر بأزمة «كوفيد-19»
اقتصاد
مسؤول طبي في بنغازي يحذر من «كارثة» بسبب «تفشي كورونا»
ليبيا
وثائقيات ليبية - هوا فطيح
فيديو
العالم يشدد القيود خوفا من موجة ثانية لـ«كورونا».. الوباء أكثر كارثية في أميركا ...
دولى
تسجيل سري: شقيقة ترامب تصفه بأنه «قاس» و«كذاب»
دولى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هل ينتقل فيروس «كورونا» عبر الطعام؟