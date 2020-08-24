«استشارية الموقتة» تسجل 45 إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 24 أغسطس 2020, 12:51 صباحا
مركز بنغازي الطبي (فيسبوك).

أعلنت اللجنة الطبية الاستشارية التابعة للحكومة الموقتة، منتصف ليل الاثنين، النشرة اليومية حول الوضع الوبائي المحلي لفيروس «كورونا».

وقالت اللجنة في بيان لها إن معمل «COVID-19» بمركز بنغازي الطبي، استلم الأحد، عدد 183عينة، وجاءت النتائج متمثلة في 112 عينة سالبة و71 عينة موجبة، وفق ما أعلنته عبر صفحتها على موقع «فيسبوك».

وأضاف البيان أن تفصيل تلك العينات جاء كالتالي:
(45) عينة موجبة - بنغازي
(3) عينة موجبة - البريقة
(4) عينة موجبة - الواحات
(11) عينة موجبة - المرج
(3) عينة موجبة - الكفرة
(5) عينة موجبة - الأبرق.

وذكرت اللجنة أنه تم تسجيل 5 حالات وفاة من بنغازي جراء الإصابة بالفيروس.

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