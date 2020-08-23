ماكرون يدعو السراج لزيارة باريس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 23 أغسطس 2020, 04:17 مساء
صورة مركبة تجمع السراج وماكرون. (الإنترنت)

قال المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن رئيس المجلس فائز السراج، تلقى دعوة من الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون, لزيارة باريس.

وأضاف المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي عبر صفحته على «فيسبوك» أن دعوة ماكرون تلقاها السراج، اليوم الأحد، في اتصال هاتفي من السفيرة الفرنسية لدى ليبيا، بياتريس لوفرايير دوهيلين.

وأوضح المكتب الإعلامي أن الاتصال الهاتفي بين السراج والسفيرة الفرنسية، تناولت مستجدات الوضع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين.

وأشار إلى أن السفيرة الفرنسية نقلت خلال الاتصال تحيات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وجددت تأييد بلادها مبادرة السلام التي طرحها السراج في 21 أغسطس الماضي، كما نقلت دعوة الرئيس الفرنسي لرئيس المجلس الرئاسي لزيارة باريس في أقرب وقت ممكن.

وأكد المكتب الإعلامي أن السراج «قَبِل الدعوة مؤكداً أن ما طرحه في بيانه ويشمل وقف إطلاق النار والمضي قدما نحو الانتخابات واستئناف إنتاج وتصدير النفط، يحتاج تنفيذه إلى دعم من كافة الأصدقاء».

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