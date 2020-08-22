تفاوت آراء أربعة من أعضاء مجلسي النواب والدولة حول بياني السراج وعقيلة صالح

صورة مجمعة تضم كل من: عز الدين القويرب وعصام الجهاني ومحمد بن شرادة ومحمد معزب. (الإنترنت)

تباينت آراء اثنين من نواب مجلس النواب واثنين من المجلس الأعلى للدولة حول بياني رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح أمس الجمعة، اللذين أعلنا فيهما وقف إطلاق النار في كل الأراضي الليبية.



وأجرى عضوا مجلس الدولة سعد بن شرادة ومحمد معزب، وعضوا مجلس النواب عز الدين القويرب وعصام الجهاني، مداخلة هاتفية مع برنامج «هذا المساء» المذاع على قناة الوسط «WTV» أمس الجمعة، وأعلن كل منهم موقفه من البيانين.



وقف إطلاق النار بداية الحل السياسي

بدوره، شدد بن شرادة، على ضرورة توحيد السلطة التنفيذية في ليبيا تحضيرًا للانتخابات الرئاسية التي تحدث عنها السراج في بيانه، التي حدد لها مواعدًا في مارس المقبل. وأكد أن إطلاق النار هو بداية الحل السياسي والحوار بين مختلف الأطراف، منبهًا بأهمية الحاجة إلى «الخطوات والمبادرات التي من شأنها إسكات صوت المدافع للأبد».

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