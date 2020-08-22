سرقة 2700 متر أسلاك في زليتن

سرقة أسلاك وكابلات الكهرباء. (أرشيفية: صفحة الشركة العامة للكهرباء بموقع فيسبوك)

أعلنت الشركة العامة للكهرباء، الجمعة، سرقة خط المشتل «2» من «30 سوق الثلاثاء المجرورة» مسافة 2700 متر، المغذي عدد من المزارع بمنطقة ماحر بزليتن.

وأخلت الشركة عبر صفحتها على «فيسبوك» مسؤليتها من حدوث أي انقطاعات بشبكة التوزيع، نتيجة استمرار الاعتداءات على مكونات الشبكة الكهربايية، منبهة إلى تكبدها «خسائر كبيرة جراء تلك الجرائم المتكررة والشبه اليومية».

اقرأ أيضا سرقة 600 متر أسلاك بسوق الخميس

والخميس، أعلنت الشركة العامة للكهرباء عن اعتداء مجموعة من اللصوص على خط الخزان تفريعة فلاح محطة «30» سوق الخميس، وسرقة أسلاك ضغط عالي تقدر بمسافة 600 متر ما تسبب في فقد التغذية عن أحد المحولات.