«سرت للنفط»: الانتهاء من أعمال صيانة مصنع الميثانول الأول

مصنع الميثانول الأول، 20 أغسطس 2020، (سرت للنفط)

أعلنت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز الانتهاء من أعمال الصيانة في مصنع الميثانول الأول.

ونفذ الأعمال قسم الصيانة الميكانيكية التابع لمراقبة صيانة البتروكيماويات بإدارة الصيانة، وتضمنت صيانة غلايات برجي التقطير بالمصنع، حسب بيان الشركة على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أمس الخميس.

وتمكن فنيو الشركة من إيقاف التسرب الذي كان يؤدي إلى عدة صعوباتٍ في عملية التشغيل، ومنها زيادة نسبة الماء في الميثانول، وصعوبة إنتاجه بالمواصفات المطلوبة.

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كما اشتملت هذه الصيانة على إصلاح بعض صفائح أحد أبراج التقطير، وإعادة تصنيع بعضها بعد وقوعها من أماكن تثبيتها إلى أسفل البرج وتضررها.

يذكر أن آخر عملية صيانة أجريت لهذه الأجزاء كانت منذ أكثر من عشر سنوات، وشارك في إنجاز هذه الأعمال إدارة النقل وقسم الحماية من التآكل بالإدارة الفنية وورش التصنيع والصيانة.