ارتفاع الحصيلة الإجمالية لإصابات «كورونا» في طبرق إلى 118

أعضاء اللجنة الطبية طبرق أمام مقر الحجر الصحي, (بوابة الوسط)

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس «كورونا المستجد» في طبرق إلى 118 حالة بعد تسجيل أربع إصابات جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، كما ارتفعت حالات الشفاء إلى 50 بعد إحصاء حالة جديدة.

وقالت إدارة الخدمات الصحية بطبرق عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن طبرق سجلت 118 إصابة مؤكدة بفيروس «كورونا» كحصيلة إجمالية لإصابات الفيروس الذي ظهر في ليبيا لأول مرة مارس الماضي، بينها 55 حالة نشطة و13 وفاة و50 حالة شفاء.

بدورها، قالت اللجنة الاستشارية الطبية بطبرق في بيان حمل الرقم «22» إن المدينة سجلت أربع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» بعد الكشف عن 12 عينة، ومن ضمن العينات السالبة الثماني سجلت المدينة حالة شفاء.

والسبت الماضي، قال رئيس اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، الدكتور فرج الجالي، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الوضع الوبائي بالمدينة «بدأ يتفاقم نتيجة استهتار الناس وعدم وعيهم بالتباعد المكاني واختلاطهم بالمناسبات الاجتماعية»، وحذر من ارتفاع عدد الإصابات بشكل ملحوظ إذا استمر هذا الوضع.