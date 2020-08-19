صنع الله يناقش مع مدير «ريبسول» الإسبانية مشروع الطاقة الشمسية بحقل الشرارة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 19 أغسطس 2020, 04:05 مساء
صنع الله خلال لقائه مع المدير العام لشركة «ريبسول» الإسبانية، فرع ليبيا، سيميوني سيمنا. (مؤسسة النفط)

ناقش رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، مع المدير العام لشركة «ريبسول» الإسبانية، فرع ليبيا، سيميوني سيمنا، مشروع دراسة الطاقات المتجددة، وقدم الأخير شرحا عما تم تنفيذه من دراسات على مشروع الطاقة الشمسية بحقل الشرارة النفطي.

وقالت المؤسسة في بيان إن اجتماعا بين صنع الله وسيميوني عقد بمقرها في طرابلس، اليوم الأربعاء، بحضور عضو مجلس الإدارة للاستكشاف والإنتاج أبوالقاسم شنقير، وجرت خلاله مناقشة سبل التعاون المشترك بين الجانبين، مع التركيز على «تنفيذ الدراسات المكمنية المقترحة من المشغل والعمل على تنفيذها للوصول إلى المقترحات التي تساعد على تحسين الإنتاجية والمحافظة على المكامن النفطية».

وتناول الاجتماع أيضا «مشاريع الإستراتيجية التي تتدارسها المؤسسة وشركة ريبسول، والتي من أهمها مشروع دراسة الطاقات المتجددة»، مشيرة إلى تقديم سيميوني شرحا مختصرا لما تم تنفيذه من دراسات على مشروع الطاقة الشمسية بحقل الشرارة النفطي، فضلا عن استماعه إلى «توجيهات المؤسسة في هذا الجانب».

كما تم التطرق إلى «برامج التنمية المستدامة وكذلك الإغلاقات لحقول الشرارة وتأثيراتها السلبية على الإيفاء بالتزامات شركة ريبسول على تنفيذ برامج العمل المقترحة من المشغل وكذلك تنفيذ برامج التنمية المكانية».

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