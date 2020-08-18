إيطاليا ترحب بالإعلان عن فتح النفط في ليبيا وتعتبره «خيارا ضروريا ومنطقيا»

وزير الخارجية الإيطالي، لويغي دي مايو، (أرشيفية: آكي)

رحب إيطاليا «بالإعلان عن إعادة تفعيل المحطات النفطية في ليبيا»، معتبرة أنها «خيارا ضروريا ومنطقيا»، بحسب تغريدة نشرها الحساب الرسمي لوزارة الخارجية الإيطالية على لسان الوزير، لويجي دي مايو.

وأعلن آمر حرس المنشآت النفطية التابع للقيادة العامة، اللواء ناجي المغربي، مساء اليوم الثلاثاء، عن إعادة فتح النفط «تحقيقا لرفع المعاناة عن المواطن بشتى نواحي الحياة والحفاظ على البنية التحتية والحفاظ على المنشآت النفطية القائمة من معدات التنقيب وغيرها» وذلك بعد إغلاق دام أكثر من 7 أشهر.

وقال دي مايو في تغريدة ثانية نشرته الوزارة «لطالما شعرنا أنه من غير المقبول تجويع الشعب الليبي، الذي يستحق بدلاً من ذلك مستقبلًا حرًا وديمقراطيًا. إيطاليا مع ليبيا وستواصل مساعدتهم في تحقيق نتائج مؤتمر برلين».

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وأوضح المغربي في بيان مصور بثته قناة «ليبيا الحدث» إن فتح الموانئ والمنشآت النفطية، جاء بناء على قرار القائد العام المشير خليفة حفتر، بعد اجتماع عقده مع عضو مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، جادالله العوكلي، ورئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط، محمد بن شتوان، الأحد الماضي، ورئيس الهيئة العامة للكهرباء بالحكومة الموقتة.