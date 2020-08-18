ديوان المحاسبة يناقش تقارير الدراسات الفنية للأصناف الدوائية بالعطاء العام لوزارة الصحة

اجتماع ديوان المحاسبة مع اللجان الفنية بوزارة الصحة. الثلاثاء 18 أغسطس 2020. (ديوان المحاسبة)

عقد ديوان المحاسبة، اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع اللجان العلمية الاستشارية المكلفة من قبل وزارة الصحة لمناقشة التقارير الواردة بشأن الدراسات الفنية الخاصة بالأصناف الدوائية بالعطاء العام لوزارة الصحة ومصادرها، حسب الديوان.

وضم الاجتماع مدير الهيئة الاستشارية ومدير الإدارة العامة لتقييم الأداء العام ومدير إدارة المشروعات بالإدارة بديوان المحاسبة، واللجان العلمية المشكلة للأورام والسكر والقلب والأوعية الدموية والكلى، بالإضافة إلى لجنة العطاء العام بوزارة الصحة.

وقال ديوان المحاسبة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع «ناقش التقارير المقدمة من قبل لجان الصحة، المتضمنة للدراسة الفنية للأصناف الدوائية بالعطاء العام ومصادرها، بعد إحالة الترسية الخاصة بالعطاء إلى هذه اللجان من قبل الديوان لإبداء الرأي في الأصناف والمصادر وفق البروتوكولات الموضوعة من قبل اللجان لعلاج المرضى».

وأوضح ديوان المحاسبة أن هذا الإجراء يأتي «في ظل توجه لجنة العطاء العام على ترسية نسبة عالية من الأصناف الدوائية من مصادر جنيسة، بالإضافة إلى التأكد من عدم وجود فواقد قد تضطر الوزارة لتغطيتها من خلال تكليفات مباشرة».

وأشار ديوان المحاسبة إلى أنه استعان بهذه اللجان العلمية المشكلة بموجب قرارات من وزارة الصحة «لتغطية الجوانب الفنية للعطاء العام، وخلص إلى إحالة تقارير هذه اللجان للجنة العطاء العام لدراستها».

وأضاف الديوان أنه عقد اجتماعات تقابلية بين لجنة العطاء العام وكل لجنة علمية تخصصية للتباحث حول الأصناف ومصادرها التي عليها ملاحظات من قبل هذه اللجان، والعمل على معالجتها والوصول إلى رأي موحد يفضي إلى ضمان حصول المرضى على حقهم في الرعاية الصحية بجودة عالية.