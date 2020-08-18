أكثر من نصف الإصابات الجديدة بـ«كورونا» في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 18 أغسطس 2020, 08:56 صباحا
جانب من عملية فصل بلازما دم أحد المتعافين من كورونا بمختبر لمركز مكافحة الأمراض، (أرشيفية: الإنترنت)

سجل المركز الوطني لمكافحة الأمراض 407 إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى تماثل 36 مصابًا للشفاء، بينما توفيت أربع حالات أخرى، يوم أمس الإثنين.

واُكتُشفت أكثر من نصف الإصابات الجديدة في طرابلس بواقع 252 حالة، تليها مصراتة بـ42 حالة، ثم زليتن بـ24 حالة، وجنزور بـ21 حالة، وسبها بـ19 حالة، والخمس بـ11 حالة، حسب النشرة اليومية للوضع الوبائي، الصادرة عن المركز، اليوم الثلاثاء.

شفاء 36 مصابًا ووفاة 4 حالات
وتوزعت باقي الإصابات بواقع سبع حالات في الرجبان، وخمس حالات في ترهونة، وأربع حالات في يفرن، وثلاث حالات في كل من قصر الأخيار والبيضاء، وحالتين في كل من غريان والرياينة وصبراتة ودرنة وطبرق والشاطئ، وحالة في النواحي الأربع وكاباو وشحات والعوينات.

وتماثل للشفاء 36 مصابًا موزعين بواقع 13 حالة في سبها، وثماني حالات في قصر الأخيار، وست حالات في ترهونة، وأربع حالات في كل من زليتن وطبرق، وحالة في القره بوللي.

وسجل مركز مكافحة الأمراض أربع حالات وفاة بواقع حالة في كل من غريان والشاطئ وترهونة ومصراتة.

وبذلك يرتفع إجمالي المصابين بالفيروس في ليبيا إلى 8579 شخصًا، من بينهم 7453 حالة نشطة، و969 متعافى، و157 حالة وفاة، منذ بدء انتشار الوباء في البلاد مارس الماضي.

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