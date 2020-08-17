مدينة غات تستعد لانتخاب مجلسها البلدي الثلاثاء

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الإثنين 17 أغسطس 2020, 08:04 مساء
استعدادات مراكز الاقتراع في غات لانتخاب المجلس البلدي. (اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي غات)

تستعد مدينة غات وضواحيها جنوب غرب ليبيا لانتخاب أعضاء المجلس البلدي الجديد المقررة غدا الثلاثاء، وذلك بعد انتهاء الولاية القانونية للمجلس البلدي الحالي.

وقال رئيس اللجنة الفرعية لانتخاب المجلس البلدي غات، المستشار حسين وانتقيلي، لـ«بوابة الوسط» إن «الأمور تجري بشكل طبيعي جدا»، مؤكدا استكمال جميع الإجراءات الأمنية واللوجستية وإعداد مراكز الاقتراع في البلدية.

وذكر وانتقيلي أن عدد الناخبين المسجلين بسجل الناخبين في غات بلغ 11 ألفا و358 مواطنا أي بنسبة 59.4%، وعدد المراكز الانتخابية عشرة مراكز موزعة على مدينة غات ومحلة العوينات وتهالا، مشيرا إلى أن البلدية بها حوالي 34 محطة اقتراع.

وأضاف وانتقيلي أن عدد القوائم المترشحة للفئة العامة 6 قوائم، بينما يتنافس على مقعد المرأة ست مترشحات إضافة إلى تسعة مترشحين على مقعد ذوي الاحتياجات الخاصة من الثوار.

وأشار وانتقيلي إلى أن اللجنة الفرعية لانتخابات المجلس البلدي غات قامت خلال الفترة الماضية بتدريب جميع موظفي مراكز الاقتراع، منوها إلى أنهم في انتظار انطلاق عملية الاقتراع التي ستبدأ على تمام الساعة 9 صباح غد الثلاثاء.

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