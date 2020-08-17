حمزة يلتقي السفير الإيطالي ويبحث معه التنمية الزراعية في الجنوب

عضو المجلس الرئاسي أحمد حمزة في لقائه مع السفير الإيطالي لدى ليبيا. (حكومة الوفاق)

التقى عضو المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق أحمد حمزة، مع السفير الإيطالي لدى ليبيا جوزيبي بوتشيني صباح اليوم الإثنين، وناقشا التنمية الزراعية في مناطق الجنوب وجائحة كورونا المستجد.



كما تناول اللقاء «المواضيع ذات الاهتمام المشترك التي تخدم مصلحة البلدين الصديقين في عديد المجالات، ولا سيما التنمية الزراعية في مناطق الجنوب الليبي، وتم خلال اللقاء، الذي عقد بديوان رئاسة الوزراء استعراض الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها ليبيا لمواجهة جائحة كورونا، وآليات التعاون لمواجهتها»، حسب بيان صادر عن المكتب الإعلامي لحكومة الوفاق.