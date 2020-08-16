السوق الموازية: ارتفاع الدولار واستقرار اليورو والاسترليني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 16 أغسطس 2020, 03:28 مساء

تباين أداء العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية أمام العملة الليبية اليوم الأحد، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه العملة الأميركية، لم تشهد العملتان الأوروبية والبريطانية أي تغير مقارنة بسعريهما أمس السبت.

فقد زاد سعر صرف الدولار الأميركي إلى 6.34 دينار اليوم، بزياد أربعة قروش مقابل 6.30 دينار أمس. في حين استقر سعر صرف اليورو دون تغيير عند 7.35 دينار، كما ثبت الجنيه الاسترليني عند مستوى 8.10 دينار.

كذلك العملتان التركية والتونسية اللتان لم تشهدا تغيرًا اليوم مقارنة بما سجلاه أمس، لتستقر الليرة التركية عند 0.85 دينار، والدينار التونسي عند 2.29 دينار.

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