افتتاح مركز للعزل الصحي بحي عبد الكافي في سبها

سبها - بوابة الوسط: رمضان كرنفودة | الأحد 16 أغسطس 2020, 11:33 صباحا
سرير طبي في مركز العزل الصحي بحي عبد الكافي في سبها. (بوابة الوسط)

افتتحت بلدية سبها مركز العزل الصحي بحي عبدالكافي في المدينة، أمس السبت، للمساهمة في التصدي لفيروس كورونا المستجد، الذي يواصل انتشاره في مختلف المناطق الليبية، متسببا في إصابة أكثر من 7 آلاف حالة منذ تسجيل أول حالة في البلاد في مارس الماضي.

وقال مدير إدارة الخدمات الصحية في سبها الدكتور عادل عويدات لـ«بوابة الوسط » إن افتتاح مركز العزل يأتي في «إطار الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا وكذلك لحاجة المدينة إلى مركز عزل ثاني تماشيا مع عدد السكان»، مشيرا إلى حاجة سبها إلى مراكز عزل أخرى.

وأوضح الموظف في إدارة الخدمات الصحية، منصور سالم العكروت أن مركز العزل بحي عبدالكافي يحتوى على خمس غرف عزل، و 42 سرير، ومنظومة مراقبة وسيارة إسعاف، وعناصر طببة وطاقم إداري.

افتتاح مركز العزل جرى بحضور رئيس المجلس التسييري سبها الدكتور صالح ومدير الخدمات الصحية، وآخرين من المجتمع المدني. ويعتبر الثاني من نوعه في سبها بعد مركز البروكلي للعزل الصحي.

ووصل إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في ليبيا إلى 7738 حالة، لا يزال 6699 منها نشطًا، فيما بلغ عدد المتعافين 894 شخصًا، والوفيات 145 حالة، وذلك حسب آخر إحصائية للمركز الوطني لمكافحة الأمراض. 

معدات في مركز العزل الصحي بحي عبد الكافي في سبها. (بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«فرانس برس»: التطبيع مع إسرائيل يربك مواطني دول الخليج
عربى
ترامب يوجّه رسالة شخصية للرئيس السوري بشار الأسد
عربى
محمود شمام: الاتفاق الليبي-التركي أدخلنا في دائرة الصراعات في المتوسط
ليبيا
الأوغندي شبتيغي يحطم الرقم القياسي العالمي في سباق 5 آلاف متر
رياضة عالمية
«رويترز»: اصطدام بين سفينة حربية يونانية وأخرى تركية
دولى
إردوغان: تركيا قد تعلق علاقاتها مع الإمارات بعد اتفاقها مع إسرائيل
عربى
الخارجية التركية تعلق على «تطبيع العلاقات بين الإمارات وإسرائيل»
عربى
جريدة الوسط: تسويق الحل الأميركي «المنزوع السلاح»
ليبيا
كوشنر: دولة عربية أخرى قد تطبع العلاقات مع إسرائيل قريبا
دولى
ترامب يعلن موعد ومكان توقيع اتفاق «التطبيع» الإسرائيلي-الإماراتي
دولى
السفير الأميركي: المخطط الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية لم يُصرف النظر عنه نهائيا
دولى
الخارجية الأردنية تصدر بيانا حول تطبيع العلاقات الإماراتية - الإسرائيلية
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

الشباب أبرز ناقلي عدوى كوفيد-19