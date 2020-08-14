تسجيل حالة وفاة جديدة جراء «كورونا» في بني وليد

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 14 أغسطس 2020, 08:50 مساء
مستشفى بني وليد العام. (أرشيفية: الإنترنت)

أعلنت إدارة الخدمات الصحية بني وليد عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، اليوم الجمعة، تسجيل حالة وفاة جديدة مصابة بفيروس «كورونا المستجد» داخل البلدية.

ومساء الخميس، أعلنت الإدارة تحويل إصابتين جديدتين بفيروس «كورونا المستجد» إلى مركز العزل بطرابلس بعد تدهور حالتهما الصحية، وحاجتهما إلى عناية فائقة. كما كشف عضو لجنة مكافحة فيروس «كورونا المستجد» في بلدية بني وليد، محمد صالح أن أربعة مصابين بالفيروس تماثلوا للشفاء؛ ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت من «كورونا» في البلدية إلى ثماني حالات.

وسجلت بني وليد 32 كحصيلة إجمالية لإصابات الفيروس فيما ارتفعت الوفيات بهذا الإعلان إلى حالتين.

 

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