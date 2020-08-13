جيش النيجر يحيد 4 مهربي أسلحة ليبيين قبل وصولهم نيجيريا

الجزائر - بوابة الوسط: عبدالرحمن أميني | الخميس 13 أغسطس 2020, 08:35 مساء
قوات تابعة للجيش النيجرى. (أرشيفية: الإنترنت)

أفادت جريدة «ذي الغارديان» النيجرية، اليوم الخميس، بأن أربعة مهربي أسلحة ليبيين قتلوا على أيدي عسكريين نيجريين وهم في طريقهم إلى نيجيريا.

وأوضحت أن الجيش اعترض موردي الأسلحة وهم مواطنون ليبيون في عملية أمنية على الحدود مع نيجيريا، حيث كانوا في طريقهم لتزويد قطاع الطرق ومسلحين بالأسلحة حيث تنشط جماعات إرهابية بالمنطقة الشمالية الغربية من البلاد.

وإلى جانب قطاع الطرق تحارب نيجيريا أيضا تنظيم «بوكو حرام» الإرهابي في المنطقة الشمالية الشرقية، ولا يُستبعد أن تقع أسلحة هؤلاء المهربين في أيديهم، إذ سمحت الفوضى الناجمة عن الأزمة الليبية بانتشار الأسلحة والإرهابيين في دول الساحل وفق «ذي غارديان».

وحسب معهد الدراسات الأمنية الجنوب أفريقي فإن «بوكو حرام» التي تعود جذورها إلى نيجيريا تشكل خطرًا محتملاً على جيرانها، إذ امتد نفوذها إلى خارج حدود البلاد، بينما تتفاقم المخاطر التي تمثلها الجماعة المسلحة بشكل رئيسي بسبب الثغرات الأمنية عبر الحدود في منطقة غرب أفريقيا.

وتعتبر دول مثل بنين والكاميرون وتشاد والنيجر أهدافًا محتملة نظرًا لقربها من نيجيريا وتركيبتها السكانية والاجتماعية. والأكثر عرضة للخطر هما الكاميرون والنيجر اللتان تشتركان في حدود ممتدة مع نيجيريا.

ووفقًا للمعهد الجنوب أفريقي فإن حدود نيجيريا مع بنين وتشاد قصيرة - 773 كلم و87 كلم على التوالي. وبالمقارنة، فإن حدود نيجيريا مع النيجر والكاميرون تمتد لأكثر من 1497 كلم و1690 كلم على التوالي.

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