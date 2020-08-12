شكشك يدعو مجلس إدارة شركة الكهرباء إلى الالتزام بمعايير الحوكمة وفصل الاختصاصات

اجتماع ديوان المحاسبة مع مجلس إدارة شركة الكهرباء. الأربعاء، 12 أغسطس 2020. (ديوان المحاسبة)

دعا رئيس ديوان المحاسبة، خالد شكشك، مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء «إلى ضرورة التزام مجلس الإدارة بمعايير الحوكمة الرشيدة، وفصل الاختصاصات، وتعيين مدير عام وفقا للمعايير المهنية»، حسب الديوان.

جاء ذلك خلال اجتماع شكشك ووكيل ديوان المحاسبة، علاء المسلاتي، مع رئيس وأعضاء مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، اليوم الأربعاء، بمقر الديوان في العاصمة طرابلس.

وقالت ديوان المحاسبة عبر صفحته على «فيسبوك» إن الاجتماع استعرض برنامج مجلس إدارة الشركة العامة حول معالجة أزمة الكهرباء، والخطة المتبعة في تخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف أن رئيس الديوان خالد شكشك شدد خلال الاجتماع «على أهمية عامل الزمن في الإنجاز، وضرورة الإسراع في وضع خطة قصيرة الأجل، لمعالجة الوضع القائم، إلى جانب دراسة المشاكل السابقة وتشخيصها ووضع الحلول اللازمة لها».