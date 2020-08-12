باشاغا: تهريب الآثار يهدد الأمن القومي وهوية الدولة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 04:29 مساء
اجتماع باشاغا مع مسؤولي جهاز الشرطة السياحية. (وزارة الداخلية)

قال المفوض بوزارة الداخلية في حكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، إن تهريب الآثار «يهدد الأمن القومي للدولة ويمسح هويتها وحضارتها السابقة»، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالآثار والمقتنيات الأثرية والسياحية والتصدي لمهربيها «بكل حزم وقوة».

جاء تصريح باشاغا خلال زيارة لمقر جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار، اليوم الأربعاء، حيث كان في استقباله رئيس الجهاز العميد عبدالغني رحومة.

وقالت وزارة الداخلية عبر صفحتها على «فيسبوك» إن باشاغا تفقد خلال الزيارة إدارات وأقسام الجهاز، واستمع إلى شروح وافية حول عمل هذه الإدارات والأقسام، وعقد اجتماعا مع مسؤولي جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار.

وشدد باشاغا على ضرورة دعم جهاز الشرطة السياحية وحماية الآثار باعتباره جهازا مهما وأحد ركائز وزارة الداخلية، مثمنا جهود رئيس وأعضاء الجهاز بالخصوص.

وأشارت الوزارة إلى أن رئيس الجهاز، العميد عبدالغني رحومة، قدم درعا باسم منتسبي الجهاز إلى المفوض بوزارة الداخلية عرفانا منهم بمجهوداته منذ توليه الوزارة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شبكة التلفزيون الفرنسية الرسمية تنظم حفلة تضامنية مع لبنان
ثقافة وفن
العالم يتسابق لتطوير لقاح «كورونا»
طب وصحة
بايدن يختار السناتورة كامالا هاريس نائبة له في الانتخابات الرئاسية الأميركية
دولى
«داخلية الوفاق» تعلن مداهمة وكر لتخزين وبيع الوقود بأضعاف سعره الرسمي
ليبيا
المصرف المركزي يوضح أوجه صرف 847 مليون دينار لمواجهة «كورونا»
ليبيا
عشرون دولة طلبت مسبقاً مليار جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا المستجد
دولى
بوتين: روسيا طورت أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد
دولى
«رويترز»: مسؤولون حذروا الرئيس عون وحسان دياب من متفجرات مرفأ بيروت
عربى
رئيس الوزراء التونسي يشكل حكومة مستقلين رغم اعتراض «النهضة»
عربى
«رويترز»: انفجار قوي في حي بمدينة بالتيمور الأميركية (فيديو)
دولى
عرض مذهل ينتظر ديبالا من «ريال مدريد»
رياضة عالمية
تايسون يؤجل ظهوره بعد غياب أمام روي جونز بسبب المال
رياضة عالمية
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ريسفيراترول .. كلمة السر لتعزيز صحة الدماغ