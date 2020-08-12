«طرابلس المركز» توضح أسباب تسرب المياه

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 12 أغسطس 2020, 01:28 صباحا
شعار بلدية طرابلس المركز (أرشيفية: الإنترنت)

ردت بلدية طرابلس المركز على شكاوي بعض مواطني البلدية بخصوص تسرب المياه، موضحة تواصلها مع شركة المياه والصرف الصحي ومنظومة النهر الصناعي لمعرف أسباب هذا التسرب.

وقالت البلدية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي إن الجهات الثلاث أكدت أن سبب تسرب المياه يعود إلى زيادة ضغط المياه، ما أثر على بعض النقاط المتهالكة في الشبكة؛ بسبب انتهاء عمرها الافتراضي، وعدم صيانتها بشكل مستمر.

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وأضافت أن ذلك كله تسبب في حدوث انهيار في بعض أجزاء شبكة المياه.

ومساء الثلاثاء، أعلن جهاز النهر الصناعي، منظومة الحساونة-سهل الجفارة، استمرار عمليات التشغيل التدريجي للمنظومة، وقرب انتهاء التعبئة للخط الرئيسي.

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