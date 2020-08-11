النهر الصناعي يعلن قرب انتهاء تعبئة الخط الرئيسي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 11 أغسطس 2020, 07:07 مساء
إحدى منظومات النهر الصناعي، (الإنترنت: أرشيفية)

أعلن جهاز النهر الصناعي، منظومة الحساونة-سهل الجفارة، اليوم الثلاثاء، استمرار عمليات التشغيل التدريجي للمنظومة، وقرب انتهاء التعبئة للخط الرئيسي.

ونبه جهاز النهر الصناعي إلى إعلانه مستجدات لحظة البدء بفتح صمامات التدفق لتغذية مناطق الاستهلاك عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ أيضا «النهر الصناعي»: انقطاع المياه عن المدن ومناطق الاستهلاك

وأمس الإثنين، أعلن جهاز النهر الصناعي، منظومة الحساونة - سهل الجفارة، انقطاع مياه الشرب عن مدن ومناطق الاستهلاك على طول مساري المنظومة، مرجعًا ذلك إلى انقطاع التيار الكهربائي عن الحقول، وخروج جميع الآبار ومحطات الضخ عن الخدمة.

وبعدها بساعات، عاد الجهاز وأعلن إعادة التيار الكهربائي وشحن محطة الكهرباء الرئيسية التابعة للشركة العامة «GAMRA 1»، لافتًا إلى مباشرة فرق الصيانة أعمالها في إعادة شحن الكهرباء للمحطات الفرعية بالحقلين، الشمالي والجنوبي، وتشغيل عدد من الآبار بالحقلين.
 

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عشرون دولة طلبت مسبقاً مليار جرعة من اللقاح الروسي ضد كورونا المستجد
دولى
بوتين: روسيا طورت أول لقاح ضد فيروس كورونا المستجد
دولى
«رويترز»: مسؤولون حذروا الرئيس عون وحسان دياب من متفجرات مرفأ بيروت
عربى
رئيس الوزراء التونسي يشكل حكومة مستقلين رغم اعتراض «النهضة»
عربى
«رويترز»: انفجار قوي في حي بمدينة بالتيمور الأميركية (فيديو)
دولى
عرض مذهل ينتظر ديبالا من «ريال مدريد»
رياضة عالمية
تايسون يؤجل ظهوره بعد غياب أمام روي جونز بسبب المال
رياضة عالمية
إنتر ميلان في تحد صعب بالدوري الأوروبي أمام باير ليفركوزن
رياضة عالمية
رئيس «طوارئ سوق الجمعة» يكشف سبب انتشار «كورونا» في البلدية
ليبيا
أسطورة الطائرة الليبية يحتفل بعيد ميلاد الـ60
رياضة محلية
إصابتان بـ«كوفيد-19» في أتلتيكو مدريد قبل 4 أيام من خوض ربع نهائي دوري الأبطال
رياضة عالمية
الدول المانحة تشدد على وجوب مساعدة اللبنانيين «بشكل مباشر» وفي إطار «الشفافية»
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بوتين يعلن أن ابنته تلقت لقاح كورونا المستجد الروسي الجديد