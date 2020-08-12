اللجنة الطبية بـ«الموقتة»: 9 إصابات جديدة بفيروس «كورونا» و3 وفيات

أدوات مستخدمة في الكشف عن فيروس «كورونا المستجد». (الإنترنت)

أعلنت اللجة الطبية الاستشارية لمكافحة جائحة «كورونا» التابعة للحكومة الموقتة، الأربعاء، تسجيل تسع إصابات جديدة بفيروس «كورونا المستجد» إلى جانب ثلاث حالات وفاء جراء الفيروس خلال اليومين الماضيين.

وقالت اللجنة عبر صفحتها على «فيسبوك» معمل «COVID-19» بمركز بنغازي الطبي تسلم خلال اليومين الماضيين 120عينة للكشف عن فيروس «كورونا المستجد» ليتبين سلبية 111 عينة وإيجابية تسع عينات، إلى جانب تسجيل ثلاث حالات وفاة جراء الفيروس.



وتوزعت الإصابات بواقع ثماني في مدينة بنغازي وواحدة في بن جواد، كما سجلت بنغازي حالتي وفاة جراء الفيروس فيما سجلت بن جواد حالة واحدة.