غلق الأسواق الشعبية في بنغازي بشكل موقت

سيارات تابعة لمديرية أمن بنغازي خلال حملة لغلق الأسواق الشعبية، 19 مارس 2020. (مديرية الأمن)

أصدر مدير أمن بنغازي، رئيس الغرفة الأمنية المشتركة بنغازي، العميد عادل عبدالعزيز، الثلاثاء، تعليماته بإغلاق الأسواق الشعبية بالمدينة بشكل موقت، وذلك ضمن تدابير احترازية تهدف لمنع التجمعات لمنع انتشار فيروس «كورونا المستجد».

وتنفيذا لقرار مدير أمن بنغازي انطلقت قوة مكلفة من قسم شُرطة النجـدة وقسم البحث الجنائي وقسم التحريات العامة ومركز شُرطة الصابري والإدارة العامة للأمن المركزي فرع بنغازي، لغلق سوق العشية أو ما يعرف بـ«سوق دينارين»، وذلك حسب منشور على صفحة مديرية أمن بنغازي بموقع «فيسبوك».

اقرأ أيضا حملة أمنية لإغلاق أسواق شعبية في بنغازي

وقالت المديرية إن ذلك جاء بغرض القضاء على التزاحم والتجمع في هذه الأماكن، والتأكد من عدم تنظيم تلك الأسواق لما تحويه من تجمعات كثيفة.