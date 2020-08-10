واشنطن تدعم تطلعات عقيلة صالح لحل ليبي ينهي الصراع

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 أغسطس 2020, 10:50 مساء
السفير الأميركي ريتشارد نورلاند مع رئيس مجلس النواب عقيلة صالح في القاهرة 10 أغسطس 2020. (السفارة الأميركية)

أعرب السفير الأميركي، ريتشارد نورلاند، عن دعمه لـ«تطلعات رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، وجميع العناصر الليبية المسؤولة، لحل ليبي لإنهاء الصراع وضمان مستقبل مستقر ومزدهر للشعب الليبي».

جاء ذلك خلال لقاء جمع نورلاند وصالح في القاهرة، بعدما سافر السفير الأميركي بعد المناقشات الأخيرة حول ليبيا بين الرئيس دونالد ترامب والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وكذلك بين وزيري الخارجية الأميركي مايك بومبيو والمصري سامح شكري، للتشاور مع كبار المسؤولين المصريين حول خطوات تحقيق وقف دائم لإطلاق النار وتحقيق انسحاب كامل للقوات الأجنبية والمرتزقة، ودعم الحوار السياسي الذي تيسره الأمم المتحدة.

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وبحسب بيان للسفارة الأميركية، رحب نورلاند مع «شركائنا المصريين» بالزخم الناتج عن إعلان القاهرة في 6 يونيو، مشددا على دعم الولايات المتحدة لجميع القادة الليبيين الذين يتحلون بروح المسؤولية والساعين إلى حل سلمي للصراع، من شأنه أن يعيد لليبيا سيادتها ويعزز الإصلاحات الاقتصادية ويمنع مزيد التصعيد الخارجي.

وبحث نورلاند وصالح جهود مجلس النواب للترويج لـ«حل منزوع السلاح في سرت والجفرة»، وتمكين المؤسسة الوطنية للنفط من استئناف عملها الحيوي مع ضمان إدارة عائدات النفط والغاز بشفافية، وتحسين الحوكمة بما يؤدي إلى انتخابات موثوقة وسلمية.

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