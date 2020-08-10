عقيلة صالح يبحث مع السفير الأميركي سبل العودة إلى طاولة الحوار

لقاء المستشار عقيلة صالح والسفير الأميركي لدى ليبيا بالقاهرة. الاثنين 10 أغسطس 2020. (مجلس النواب)

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، في العاصمة المصرية القاهرة مع سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، سبل «المحافظة على وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار لإنهاء الأزمة الليبية».

وأضاف موقع مجلس النواب على الإنترنت إن لقاء المستشار عقيلة صالح والسفير الأميركي بحث «تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة ومبادرة رئيس مجلس النواب التي انبثق منها إعلان القاهرة، وسبل تنفيذها للوصول للحل في ليبيا وفقًا لإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، كما تناول اللقاء المحافظة على وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار لإنهاء الأزمة الليبية».

ونقلت وكالة الأنباء الليبية في بنغازي عن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، حميد الصافي، قوله: «إن الاجتماع ناقش الخطوات الفعلية المتخذة للمضي قدمًا في العمل بمبادرة المستشار عقيلة صالح التي توجت بإعلان القاهرة وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين».

وأكد الصافي أن الاجتماع جرى خلاله «الاتفاق على استمرار وقف إطلاق النار والإبقاء على مدينتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح لحين استئناف الحوار السياسي والعودة لطاولة الحوار».

وأشارت وكالة الأنباء الليبية في بنغازي إلى أن السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، «بين موقف بلاده من ضرورة وقف القتال في ليبيا، وأن لا وجود لحل عسكري للأزمة».

لقاء المستشار عقيلة صالح والسفير الأميركي لدى ليبيا بالقاهرة. الاثنين 10 أغسطس 2020. (مجلس النواب)