عقيلة صالح يبحث مع السفير الأميركي سبل العودة إلى طاولة الحوار

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 10 أغسطس 2020, 06:26 مساء
لقاء المستشار عقيلة صالح والسفير الأميركي لدى ليبيا بالقاهرة. الاثنين 10 أغسطس 2020. (مجلس النواب)

بحث رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الإثنين، في العاصمة المصرية القاهرة مع سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، سبل «المحافظة على وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار لإنهاء الأزمة الليبية».

وأضاف موقع مجلس النواب على الإنترنت إن لقاء المستشار عقيلة صالح والسفير الأميركي بحث «تطورات الأوضاع في ليبيا والمنطقة ومبادرة رئيس مجلس النواب التي انبثق منها إعلان القاهرة، وسبل تنفيذها للوصول للحل في ليبيا وفقًا لإعلان القاهرة ومخرجات مؤتمر برلين الدولي حول ليبيا، كما تناول اللقاء المحافظة على وقف إطلاق النار والعودة إلى طاولة الحوار لإنهاء الأزمة الليبية».

ونقلت وكالة الأنباء الليبية في بنغازي عن المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب، حميد الصافي، قوله: «إن الاجتماع ناقش الخطوات الفعلية المتخذة للمضي قدمًا في العمل بمبادرة المستشار عقيلة صالح التي توجت بإعلان القاهرة وفقًا لمخرجات مؤتمر برلين».

وأكد الصافي أن الاجتماع جرى خلاله «الاتفاق على استمرار وقف إطلاق النار والإبقاء على مدينتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح لحين استئناف الحوار السياسي والعودة لطاولة الحوار».

وأشارت وكالة الأنباء الليبية في بنغازي إلى أن السفير الأميركي لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، «بين موقف بلاده من ضرورة وقف القتال في ليبيا، وأن لا وجود لحل عسكري للأزمة».

لقاء المستشار عقيلة صالح والسفير الأميركي لدى ليبيا بالقاهرة. الاثنين 10 أغسطس 2020. (مجلس النواب)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

عرض مذهل ينتظر ديبالا من «ريال مدريد»
رياضة عالمية
تايسون يؤجل ظهوره بعد غياب أمام روي جونز بسبب المال
رياضة عالمية
إنتر ميلان في تحد صعب بالدوري الأوروبي أمام باير ليفركوزن
رياضة عالمية
رئيس «طوارئ سوق الجمعة» يكشف سبب انتشار «كورونا» في البلدية
ليبيا
أسطورة الطائرة الليبية يحتفل بعيد ميلاد الـ60
رياضة محلية
إصابتان بـ«كوفيد-19» في أتلتيكو مدريد قبل 4 أيام من خوض ربع نهائي دوري الأبطال
رياضة عالمية
الدول المانحة تشدد على وجوب مساعدة اللبنانيين «بشكل مباشر» وفي إطار «الشفافية»
عربى
في كتابه الجديد علي عبد اللطيف احميده يحقق: الإبادة الجماعية المنسية في ليبيا ...
ليبيا
انفجار مرفأ بيروت أحدث حفرة بعمق 43 مترا
دولى
أربيش لـ«بوابة الوسط»: تركت منتخب ليبيا في التصنيف الـ36 دولياً
رياضة محلية
السراج يتفق مع الأجهزة الرقابية والمحاسبية على تفعيل إقرارات الذمة المالية ...
ليبيا
بالفيديو: متظاهرون ينصبون المشانق في ساحة الشهداء ببيروت
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

النجار: الوضع الوبائي يتفاقم في طرابلس ومصراتة والجنوب