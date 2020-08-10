«النهر الصناعي» يوضح سبب عدم وصول المياه إلى زليتن

شعار بلدية زليتن، (أرشيفية: الإنترنت)

كشف مشرف قاطع السدادة بمنظومة النهر الصناعي محمد سهل السبب ورا عدم وصول المياه إلى مدينة زليتن في الموعد الذي أعلن مسبقا.

وقال سهل إن الأمر يعود إلى مشكلات فنية حدثت خلال تشغيل صمامات التدفق، ما تطلب قفل الصمام الشرقي لإتمام عمليات الصيانة، حسب تصريح نقلته صفحة بلدية زليتن على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

وأكد سهل فتح الصمام من جديد، على ان تصل خلال فترة وجيزة إلى البلدية، إذا استمرت عملية التشغيل دون أعطال فنية.

يذكر أنه كان المقرر ان تصل المياه إلى البلدية ليل الخميس الماضي أو في الساعات المبكرة من صباح يوم الجمعة، بعدما ظلت مقطوعة لنحو يومين.

يأتي ذلك بعد بدء تدفق مياه النهر الصناعي بالمسار الشرقي بمنظومة الحساونة - سهل الجفارة، إثر تنفيذ جميع العمليات التشغيلية ورفع معدلات الإنتاج للتجهيز لتغذية مدن ومناطق المسار الشرقي.