طرابلس ومصراتة الأكثر إصابة بـ«كورونا» خلال 24 ساعة

شعار المركز الوطني لمكافحة الأمراض. (الإنترنت)

تصدرت العاصمة طرابلس المدن الأكثر إصابة بفيروس «كورونا المستجد» في ليبيا خلال الـ24 ساعة الماضية، بـ 97 حالة موزعة بواقع 56 حالة جديدة و41 مخالطة، وذلك ضمن قائمة ضمت 18 منطقة توزعت عليها 309 إصابات جديدة، أعلنها، الإثنين، المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وحلت مصراتة ثانية بتسجيلها 90 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، توزعت بواقع 89 حالة مخالطة وحالة جديدة «أجنبية الجنسية»، فيما جاءت زليتن في المرتبة الثالثة بـ49 إصابة بواقع 31 حالة مخالطة و18 حالة جديدة، واحتلت سبها المرتبة الرابعة بـ20 إصابة، موزعة بواقع 15 حالة مخالطة وخمس حالات جديدة، حسب بيان لمركز مكافحة الأمراض.

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وتوزعت باقي الإصابات بواقع 15 إصابة في غريان، بينها حالتان جديدتان و13 حالة مخالطة، وست حالات في جنزور بواقع خمس حالات جديدة وحالة مخالطة، إضافة إلى حالتين جديدتين في قصر الأخيار، وست حالات في النواحي الأربع، بينها ثلاث جديدة ومثلها مخالطة، فيما سجلت العجيلات حالة جديدة «تم أخذ العينة منها فور وفاتها».

وسجلت الزاوية ثلاث إصابات، بينها حالة مخالطة وحالتان جديدتان، علاوة على حالتين جديدتين في مسلاتة، وثماني حالات في طبرق بينها حالة مخالطة وسبع جديدة، وحالة جديدة في كل من الجميل «توفيت على الفور» والزنتان، والرقيبة، واخليف، فيما سجلت الغريفة ثلاث حالات، بينها حالتان لمخالطين وحالة جديدة، وبنت بية ثلاث حالات مخالطة.

وتقاسمت ثلاث مدن حصيلة 19 حالة شفاء أحصاها المركز الوطني لمكافحة الأمراض خلال الـ24 ساعة الماضية، بواقع تسع حالات في طبرق ومثلها في مصراتة، إلى جانب حالة في بني وليد، فيما توزعت حالات الوفاة السبع بواقع حالة في كل من زليتن وبني وليد والعجيلات والجميل وسبها واخليف ومصراتة.