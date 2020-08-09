وصول شحنتي مشغلات تحليل «كورونا» إلى طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 09 أغسطس 2020, 06:18 مساء
إحدى شحنات تحليل كورونا التي وصلت مطار معيتيقة في طرابلس. (وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني)

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الأحد، وصول شحنتين من مشغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس «كورونا المستجد » وجهاز فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR إلى مطار معيتيقة في طرابلس.

وقالت الوزارة إن الشحنتين جرى نقلهما على متن رحلتين نفذتهما طائرة تابعة لجهاز الإسعاف والطوارئ من مدينة إسطنبول التركية يومي السبت والأحد.

واحتوت الشحنة الأولى، التي وصلت أمس السبت، على مشغلات استخلاص الحمض النووي لفيروس «كورونا المستجد» وجهاز فحص تفاعل البوليميراز المتسلسل PCR.

واشتملت الشحنة الثانية التي وصلت قبل قليل على كميات أخرى من المشغلات الخاصة باستخلاص الحمض النووي لفيروس «كورونا المستجد».

وقال مدير مكتب وكيل عام وزارة الصحة محمود بن محمود إن توريد شحنات جديدة من المشغلات، يأتي تنفيذًا لهدف رفع الطاقة التشغيلية لمختبرات فحص حالات الاشتباه، البالغ عددها 20 مختبرًا موزعة على كامل التراب الليبي.

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