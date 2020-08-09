«الأرصاد»: رطوبة نسبية عالية على الساحل وحرارة مرتفعة في الوسط والجنوب

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الأحد، أن تسود أجواء معتدلة على أغلب مناطق شمال ليبيا مع رطوبة نسبية عالية على الساحل، وتكون درجات الحرارة مرتفعة على مناطق الوسط والجنوب.



رأس اجدير حتى سرت- سهل الجفارة- جبل نفوسة:

السماء صافية إلى قليلة السحب، تتكاثر من حين إلى آخر مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، والرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.



ودرجات الحرارة تتراوح بين 30 و33 درجة وتصل على الدواخل إلى 36 درجة.



الخليج -سهل بنغازي حتى امساعد - جالو - مرادة:

السماء قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر مع احتمال سقوط رخات من المطر، والرياح شمالية غربية معتدلة السرعة.



الحرارة تتراوح بين 30 و36 درجة، وتصل على جالو والجغبوب إلى 40 درجة، ولا تتجاوز 27 درجة على مرتفعات الجبل الأخضر.



الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة:

السماء صافية إلى قليلة السحب تتكاثر من حين إلى آخر على أقصى الجنوب، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة، والحرارة تتراوح بين 38 و43 درجة، ولا تتجاوز على الحمادة 35 درجة.



الكفرة - السرير - تازربو:

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية شرقية خفيفة السرعة، والحرارة تتراوح بين 40 و44 درجة.