القبض على شخص أطلق نارا داخل سوق أسماك في طرابلس

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 أغسطس 2020, 02:39 مساء
المتهم بإطلاق النار داخل سوق الأسماك في باب البحر بطرابلس. (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق)

أعلنت وزارة الداخلية في حكومة الوفاق، اليوم السبت، القبض على شخص تعدى على سوق بيع الأسماك في باب البحر بالعاصمة طرابلس، إذ أطلق المتهم النار داخل السوق، وأصاب سيدة.

وأوضحت الوزارة أن أعـضـاء مكتب المديـنة الـقديمة بالإدارة العامة للدعم المركزي تمكنوا مـن إلـقـاء الـقـبض عـلى المتهم «م.م.ع.ح»، وهو من مواليد العام 1990، مشيرة إلى تورطه في إطلاق النيران داخل السوق من سلاح ناري «كلاشينكوف»، وهو في حالة سكر، مما أدى إلى إصابة سـيدة.

وبعد وقوع الحادث، لاذ المتهم بالفرار، لكن بعد بلاغ من النقطة الأمنية داخل السوق، تم الـتعرف إليه وضبطه وبحوزته السلاح المستخدم في الواقعة، ومسدس وقنبلة يدوية، وفق الوزارة، التي بينت أن المصابة في حالة جيدة، وتتماثل للشفاء.

واتخذت الإجراءات القانونية مع المتهم، وأُحيل إلى مركز شرطة المدينة القديمة، لاستكمال الإجراءات.

مضبوطات مع المتهم بإطلاق النار داخل سوق الأسماك في باب البحر بطرابلس. (وزارة الداخلية بحكومة الوفاق)
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