اجتماع في المصرف المركزي بطرابلس يناقش الاستعداد لتقييم نظام مكافحة تمويل الإرهاب

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 08 أغسطس 2020, 01:22 مساء
جانب من اجتماع مناقشة الاستعداد لتقييم نظام مكافحة غسل الأموال، مصرف ليبيا المركزي بطرابلس. (الإنترنت)

ناقشت «اللجنة الوطنية لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب» الاستعداد لعمليات التقييم المنتظر إجراؤها لنظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد، والالتزامات القائمة على مؤسسات الدولة في هذا الشأن.

وعقدت اللجنة اجتماعًا في مقر مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، بحضور وزير الداخلية المفوض في حكومة الوفاق فتحي باشاغا، ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير، ومدير مكتب التحقيقات بمكتب النائب العام، الصديق الصور، بالإضافة إلى عدد من الأعضاء المندوبين عن مؤسسات الدولة ذات العلاقة، الأربعاء الماضي، حسبما ذكرت صفحة «مجلس أصحاب الأعمال الليبيين»، اليوم السبت.

وخلال الاجتماع، جرت مناقشة «آليات التنسيق والتعاون المحليين في مجال مكافحة الفساد، لارتباطه الوثيق بجرائم غسل الأموال». كما انتهى الاجتماع إلى تشكيل فريق عمل بين وزارة الداخلية ومكتب النائب العام ووحدة المعلومات المالية الليبية لمتابعة الموضوع.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: نشوب حريق ضخم بجبل مشغرة في لبنان
عربى
ثنائية رونالدو تفشل في إنقاذ يوفنتوس من الخروج المبكر بدوري الأبطال
رياضة عالمية
مانشستر سيتي يقصي ريال مدريد ويصعد إلى ربع نهائي دوري الأبطال
رياضة عالمية
مسؤول بالاستخبارات الأميركية: الصين تفضل خسارة ترامب الانتخابات
دولى
مسؤول بالاستخبارات الأميركية: الصين تفضل خسارة ترامب الانتخابات
دولى
مشاورات أميركية-ليبية للدفع باتجاه خفض التصعيد واستئناف إنتاج النفط
ليبيا
السراج يدعو النائب العام و3 رؤساء جهات رقابية لاجتماع تقابلي طارئ
ليبيا
«فرانس برس»: ملك إسبانيا السابق خوان كارلوس قرر الإقامة في أبوظبي
دولى
نصر الله: لا علاقة لحزب الله بمرفأ بيروت.. وأنفي نفيا قاطعا وجود مخزن سلاح أو ...
عربى
بومبيو: سنواصل اتخاذ إجراءات ملموسة ضد من يقوضون الأمن والاستقرار في ليبيا
ليبيا
إردوغان يعلن استئناف عمليات التنقيب عن الغاز في المتوسط
عربى
إردوغان: سنستمر في تطبيق اتفاقاتنا مع ليبيا
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

دراسة: علماء يحددون 6 «أنواع» مختلفة من «كوفيد-19»