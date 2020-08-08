نشوب حريق ضخم في منتزه سرت العائلي

سرت - بوابة الوسط: محمود الصلاحي | السبت 08 أغسطس 2020, 01:22 صباحا
منتزه سرت العائلي. (أرشيفية: بوابة الوسط)

نشب حريق ضخم في منتزة سرت العائلي الترفيهي، الجمعة، الدي يعتبر من أكبر منتزهات ليبيا حيث أقيم على مساحة 18 هكتارًا وسط المدينة، وتتبع إدارته للشركة  العامة لخدمات المراكز الإدارية.

وقال مدير المنتزة، ميلاد عمران، في تصريح إلى «بوابة الوسط» إن الحريق خلف أضرار في الأشجار بإحدى جوانب  المنتزة، لافتًا إلى أن السبب وراء اندلاع الحريق، الذي لم يتسبب في أية أضرار بشرية، لازل مجهولًا.

والحريق هو الثاني الذي يتعرض له منتزة سرت العائلي خلال أقل من شهرين، حيث نشب حريق في المنتزه الشهر الماضي تمت السيطرة عليها وإخماده بواسطة سيارات إطفاء تابعة للدفاع المدني.

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