غلق حدود طبرق الغربية لمدة 24 ساعة

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 07 أغسطس 2020, 09:26 مساء
وسط مدينة طبرق. (أرشيفية: الإنترنت)

أصدر رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق، فرج بوالخطابية، اليوم الجمعة، تعليماته العاجلة إلى الأمن بسرعة إغلاق حدود المدينة الغربية وتحديد بوابة عين الغزالة لمدة 24 ساعة من الآن.

وقال المجلس البلدي طبرق عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» إن تعليمات بوالخطابية جاءت بعد تفشي فيروس «كورونا المستجد» ببلدية أم الرزم.  

وسجلت بلدية طبرق في وقت سابق اليوم، حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد» تعود لمخالط، ما يرفع الحصيلة الإجمالية لمصابي الفيروس في البلدية إلى 53 شخصًا، على ما أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق.

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