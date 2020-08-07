ضبط شخص يبتز ويهدد نساء إحدى العائلات بالقتل في أجدابيا

ضبط شخص يبتز ويهدد نساء إحدى العائلات بالقتل في أجدابيا. 7 أغسطس 2020. (الإنترنت)

تمكن أعضاء قسم البحث الجنائي في أجدابيا من القبض على شخص، يضايق نساء من عائلة واحدة ويبتزهن وحتى تهديدهن بالقتل، بواسطة الهاتف النقال وخصائصه المختلفة، حسب ما ذكرته وحدة الإعلام بمديرية أمن أجدابيا.

وقالت المديرية، عبر صفحتها على موقع «فيسبوك»، إنه أحيل من أحد الأجهزة الأمنية إلى قسم البحث الجنائي بمديرية أمن أجدابيا، محضر جمع استدلال بواقعة مقيدة ضد مجهول، يقوم المشكو فيه بواسطة الهاتف النقال وخصائصه المختلفة بمضايقة نساء من عائلة واحدة وابتزازهن وحتى تهديدهن بالقتل، وبناءً على رغبة المواطن المشتكي «ف ع» الذي أبلغ بشكواه تعرضهن للتهديد والمضايقة، وذلك بتجرؤ شخص مجهول بإرسال رسائل غير أخلاقية لأحد أفراد أسرته.

وأضافت أنه بعد تسلم المحضر والتحقيق في الواقعة والاستدلال بها وبخلفياتها وظروفها، جرى تكليف أعضاء وحدة التحريات بقسم البحث الجنائي والتأكيد عليهم بالاجتهاد بشأن التحري عن مصدر الرسائل وصاحب الرقم المذكور في المحضر، وخلال فترة وجيزة تمكن الأعضاء المكلفون من التعرف على الشخص المطلوب وتبين بأنه من سكان مدينة أجدابيا ويدعى «أ ص م»، وهنا تم في الحال توجيه مجموعة التحري بالبحث عنه وضبطه، حيث نصب له كمين يسهل الإيقاع به.

وأشارت إلى أنه جرى القبض عليه والانتقال به إلى قسم البحث الجنائي لاستكمال التحقيق، وبالاستدلال معه ومواجهته بالقرائن اعترف المدعو بأنه هو من يقوم بإرسال الرسائل غير الأخلاقية والتهديد لأسرة المشتكي، فيما جرى إحالة المدعو إلى النيابة العامة بتهم التهديد والمضايقة، بعد استيفاء باقي الإجراءات.