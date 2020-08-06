شركة سرت تزود مركز بنغازي الطبي بـ40 أسطوانة أكسجين

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 أغسطس 2020, 10:22 مساء
أسطوانت أكسجين أرسلت إلى مركز بنغازي الطبي. (شركة سرت لتصنيع النفط والغاز)

زودت شركة سرت لإنتاج وتصنيع النفط والغاز مركـز بنغازي الطبي بنحو 40 أسطوانة أكسجيـن، دعما للمركز في مجابهة فيروس كورونا المستجد وعلاج المصابين.

وقالت شركة سرت عبر صفحتها على «فيسبوك» إنها استجابة للنداء العاجل والمهم الذي تلقاه مستشفى البريقة العام من مركز بنغازي الطبي في رسالة أكد فيها حاجته الماسة لأسطوانات الأكسجين للحالات التي تخضع للعناية الفائقة بالمركز وتأخر وصول كمية من الأكسجين السائل مستوردة من الخارج.

وأكدت الشركة أنها نسقت مع المركز لإمكانية توفير أسطوانات الأكسجين حرصاً على حياة الحالات المصابة بالفيروس، والتي يتطلب علاجها الخضوع للتنفس الصناعي.

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