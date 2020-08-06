بوشناف يطالب المواطنين بعدم الاستماع للإشاعات والاعتماد على البيانات الرسمية

بوشناف متحدثا خلال مؤتمر صحفي للحكومة الموقتة في بنغازي. الخميس 6 أغسطس 2020. (وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة)

طالب وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، المواطنين بعدم الاستماع للإشاعات والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، مشيرا إلى أن «هناك أجندات تستغل الرأي العام لزعزعة الأمن والاستقرار».

وقال بوشناف في مؤتمر صحفي للحكومة الموقتة، اليوم الخميس، إنه «لا يمكن الاستهانة بجائحة كورونا، ولن يتم تهويل أمرها»، مؤكدا «أن انتشار الوباء تحت السيطرة»، وفق ما نشرته وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأضاف «أن كل ما يجب اتخاذه لمواجهة جائحة كورونا تم اتخاذه منذ شهر مارس الماضي»، مشيرا إلى أن «العالم لم يتفق على أية معايير ثابتة لمواجهة هذا المرض، وأن كل لحظة تتغير التنبيهات حيال الجائحة من حيث رفعها أو التقليل منها».

وتابع: «نحن لسنا استثناء عن العالم، وفيما يتعلق بإعادة بعض الإجراءات التي رفعت في السابق، فإن هناك دولا كثيرة أعادت الحظر ومنع التنقل بين المدن، وأقفلت المطارات».

وأكد بوشناف أن الحكومة الموقتة «تعمل كفريق واحد ومتعاضدة مع القوات المسلحة، وأن مجلس النواب يتابع كل المستجدات بشأن الوضع الوبائي»، و«أن كل الإمكانات مسخرة الآن للحد من انتشار الفيروس».

ودعا بوشناف المواطنين إلى ضرورة «الالتزام بما يصدر عن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، وعدم نقل تصريحات مغلوطة منسوبة للجنة». مؤكدا ذلك بالقول: «نحن نقدر المواطنين الحريصين على الحقيقة، والحقيقة موجودة لدينا، ولن نخفي شيئا، وليس هناك شيء يستدعي الإخفاء، وكل شيء مطروح للرأي العام».

وتقدم بوشناف بالشكر «لكل من قدم لنا العون في هذه الظروف الاستثنائية التي نمر بها»، مؤكداً أن هناك متابعة مستمرة من قبل رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني لكل ما يحدث في كل ساعة وكل لحظة.