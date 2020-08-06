بوشناف يطالب المواطنين بعدم الاستماع للإشاعات والاعتماد على البيانات الرسمية

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 أغسطس 2020, 09:59 مساء
بوشناف متحدثا خلال مؤتمر صحفي للحكومة الموقتة في بنغازي. الخميس 6 أغسطس 2020. (وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة)

طالب وزير الداخلية بالحكومة الموقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، المواطنين بعدم الاستماع للإشاعات والاعتماد فقط على البيانات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، مشيرا إلى أن «هناك أجندات تستغل الرأي العام لزعزعة الأمن والاستقرار».

وقال بوشناف في مؤتمر صحفي للحكومة الموقتة، اليوم الخميس، إنه «لا يمكن الاستهانة بجائحة كورونا، ولن يتم تهويل أمرها»، مؤكدا «أن انتشار الوباء تحت السيطرة»، وفق ما نشرته وزارة الداخلية بالحكومة الموقتة عبر صفحتها على «فيسبوك».

وأضاف «أن كل ما يجب اتخاذه لمواجهة جائحة كورونا تم اتخاذه منذ شهر مارس الماضي»، مشيرا إلى أن «العالم لم يتفق على أية معايير ثابتة لمواجهة هذا المرض، وأن كل لحظة تتغير التنبيهات حيال الجائحة من حيث رفعها أو التقليل منها».

وتابع: «نحن لسنا استثناء عن العالم، وفيما يتعلق بإعادة بعض الإجراءات التي رفعت في السابق، فإن هناك دولا كثيرة أعادت الحظر ومنع التنقل بين المدن، وأقفلت المطارات».

وأكد بوشناف أن الحكومة الموقتة «تعمل كفريق واحد ومتعاضدة مع القوات المسلحة، وأن مجلس النواب يتابع كل المستجدات بشأن الوضع الوبائي»، و«أن كل الإمكانات مسخرة الآن للحد من انتشار الفيروس».

ودعا بوشناف المواطنين إلى ضرورة «الالتزام بما يصدر عن اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، وعدم نقل تصريحات مغلوطة منسوبة للجنة». مؤكدا ذلك بالقول: «نحن نقدر المواطنين الحريصين على الحقيقة، والحقيقة موجودة لدينا، ولن نخفي شيئا، وليس هناك شيء يستدعي الإخفاء، وكل شيء مطروح للرأي العام».

وتقدم بوشناف بالشكر «لكل من قدم لنا العون في هذه الظروف الاستثنائية التي نمر بها»، مؤكداً أن هناك متابعة مستمرة من قبل رئيس الحكومة الموقتة عبدالله الثني لكل ما يحدث في كل ساعة وكل لحظة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ماكرون: هناك حاجة لإجراءات سياسية قوية لإخراج لبنان من أزمته
عربى
شبان وشابات يتطوعون لتنظيف بيروت
عربى
مداخيل «نيويورك تايمز» الرقمية تفوق للمرة الأولى إيرادات الجريدة الورقية
ثقافة وفن
حصيلة ضحايا «انفجار بيروت» تتخطى 137 قتيلا و5 آلاف مصاب
دولى
بيروت ما زالت تحت الصدمة.. 300 ألف شخص دون مأوى بعد انفجار المرفأ
عربى
شكوك في ريال مدريد قبل مواجهة مانشستر سيتي المصيرية
رياضة عالمية
محافظ بيروت: نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين في العاصمة اللبنانية بعد الانفجار
عربى
ما هي «نيترات الأمونيوم» المشتبه بها في انفجار بيروت؟
عربى
عقوبات رادعة على المقصرين.. الناظوري وعقوب يتفقدان مستشفي المرج التعليمي
ليبيا
ترامب يقول إن خبراء عسكريين أبلغوه بأن انفجار بيروت ناتج عن «قنبلة ما»
دولى
المجلس الأعلى للدفاع يعلن بيروت «مدينة منكوبة»
عربى
73 قتيلاً و3700 جريح في انفجار بيروت
عربى
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

هذه الأطعمة تمد جسمك بفيتامين B12