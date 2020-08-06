حراك «مكافحة الأمراض» يطالب «الرئاسي» بالتراجع عن تشكيل لجنة لإدارة المركز

وقفة لحراك موظفي مركز مكافحة الأمراض، 6 أغسطس 2020، (صفحة المركز على فيسبوك)

طالب حراك موظفي المركز الوطني لمكافحة الأمراض المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق بالعدول عن أي مقترح تشكيل لجنة أو مجلس تتدخل في إدارة المركز.

كما دعا إلى تسهيل الإجراءات التي تضمن للمركز أداء عمله، دون تدخل من أي أجسام موازية، حسب مقطع فيديو للبيان على صفحة المركز بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، اليوم الخميس.

وطلب الحراك عدم المساس بالهيكل التنظيمي للمركز، مؤكدا أهمية احترام سيادة القانون، ومحاسبة كل من يحاول كيل اتهامات باطلة من شأنها تشويه عمل المركز والتشكيك في قدراته.

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وأوضح الحراك أن هذا البيان يأتي دعما للمختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز، وتزويده بالمشغلات الضرورية والمهمة لتشخيص فيروس «كورونا المستجد»؛ ضمانا لصحة المواطن والمجتمع الليبي.