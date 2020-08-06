وفاة شاب مصاب بـ«كورونا» في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 06 أغسطس 2020, 09:15 صباحا
فريق طبي داخل قسم العزل ببرج الأمل في بنغازي، 5 أغسطس 2020، (وال بنغازي)

أعلن مدير برج الأمل التابع لمركز بنغازي الطبي، الدكتور فادي الفرطاس، وفاة شاب مصاب بفيروس «كورونا المستجد» داخل البرج المخصص للعزل الصحي، كاشفا عن وفاة 15 مصابا بالبرج منذ بداية ارتفاع وتيرة الحالات خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة.

وقال إن هناك 15 مصابا بالعناية المركزة في البرج، منهم 13 حالة تحت أجهزة التنفس الصناعي بسبب خطورة وضعهم الصحي، وقد تأكد إصابة هؤلاء عبر المسحات الأنفية، وعن طريق الأعراض؛ وذلك نتيجة توقف معمل التحاليل عن العمل لنفاد مواد التشغيل، حسب تصريح نقلته وكالة الأنباء الليبية في بنغازي اليوم الخميس.

وأوضح الفرطاس أن البرج به 20 حالة إصابة مؤكدة بالفيروس، إضافة إلى 20 حالة أخرى تم إيواؤها في قسم العزل كحالات اشتباه تظهر عليها الأعراض، كما تبين صور الأشعة أنها مصابة.

وأعرب عن أمله أن يلتزم المواطنون بتعليمات اللجنة الطبية الاستشارية العليا لمكافحة وباء «كورونا»، وهي ارتداء الكمامات في الأماكن العامة وغسل اليدين المستمر وتجنب التجمعات تفاديا للإصابة بالمرض.

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