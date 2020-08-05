تعليمات عاجلة من السراج لوزارة المالية بصرف الرواتب المتأجرة للعناصر الطبية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 أغسطس 2020, 08:50 مساء
فائز السراج يرأس اجتماعا موسعا لبحث ملف جائحة كورونا بتداعياته ومستجداته، 5 أغسطس 2020. (المجلس الرئاسي)

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق فائز السراج تعليمات عاجلة لوزارة المالية بسداد المرتبات المتأخرة للعناصر الطبية والطبية المساعدة والخدمية بأسرع وقت ممكن.

جاء ذلك خلال رئاسة السراج، بعد ظهر اليوم الأربعاء، اجتماعا موسعا لبحث ملف جائحة كورونا بتداعياته ومستجداته، ضم كلا من وزير المالية، ورئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام، ووكيل عام وزارة الصحة، ورئيس جهاز الأمن الداخلي، ورئيس جهاز المخابرات العامة، وآمر القوة المشتركة، ومساعد وكيل وزارة الداخلية للشؤون الأمنية، ورئيس اللجنة الاستشارية العلمية لمجابهة جائحة كورونا، وأعضاء اللجنة العليا لمجابهة جائحة كورونا.

وأكد السراج، أن ليبيا تخوض معركة خطيرة ضد جائحة كورونا، لا يجب التساهل أو التهاون حيالها، وتحتاج إلى تكاتف جميع الجهود وتسخير ما يتوافر من إمكانات، مع ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات التنفيذية العلاجية والوقائية والاحترازية المتخذة، وأن يلتزم جميع المواطنين والمقيمين بالسلوكيات والإجراءات الوقائية التي حددتها الأجهزة الطبية والأمنية.

واستعرض الاجتماع تداعيات جائحة كورنا في مختلف البلديات والمناطق، كما تم تقييم الأداء العام للجهات المعنية بالمجابهة، ومدى الالتزام بالخطة الوطنية للاستجابة التي وضعتها وزارة الصحة بالتنسيق مع المركز الوطني لمكافحة الأمراض في إطار الاستراتيجية العامة لمجابهة هذا الوباء.

وحدد الاجتماع آليات للتنسيق بين الجهات المعنية، والمتطلبات المستجدة الإجرائية منها والمالية لمواجهة الوباء.

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