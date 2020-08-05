بلدية زوارة ترفض الإذن للتجمعات الرياضية

حافلات تقل المواطنين العائدين من مصر قبل دخولهم الحجر الصحي في فندق زوارة. (أرشيفية: لدية زوارة)

قال عميد بلدية زوارة فرحات أبو الشواشي، اليوم الأربعاء، إن غرفة مكافحة الوباء بالبلدية «لا توافق على منح الإذن للتجمعات الرياضية داخل المدينة»، مشيرًا إلى «عدم توافر إمكانية التباعد والالتزام بالاشتراطات الوقائية».

ونوه في رسالة إلى مكتب الشباب والرياضة بما «ورد عن بعض تجمعات مخالفة لقرارات الغرفة من الحظر المفروض» لمنع انتشار وباء «كورونا»، وفق الصفحة الرسمية للبلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

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ومنعت بلدية زوارة الكبرى أية تجمعات للمواطنين الثلاثاء، تجنبًا لانتشار فيروس «كورونا المستجد»، مشيرة إلى أنها لا توافق على منح الإذن للتجمعات لعدم توافر إمكانية تحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالاشتراطات الوقائية.

وسجل الوضع الوبائي في البلاد تطورًا خطيرًا مع انتقاله من المرحلة الثالثة إلى الرابعة، وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا، فضلًا عن تسجيل 3 وفيات، و8 حالات شفاء.