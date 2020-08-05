بلدية زوارة ترفض الإذن للتجمعات الرياضية

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 أغسطس 2020, 02:44 مساء
حافلات تقل المواطنين العائدين من مصر قبل دخولهم الحجر الصحي في فندق زوارة. (أرشيفية: لدية زوارة)

قال عميد بلدية زوارة فرحات أبو الشواشي، اليوم الأربعاء، إن غرفة مكافحة الوباء بالبلدية «لا توافق على منح الإذن للتجمعات الرياضية داخل المدينة»، مشيرًا إلى «عدم توافر إمكانية التباعد والالتزام بالاشتراطات الوقائية». 

ونوه في رسالة إلى مكتب الشباب والرياضة بما «ورد عن بعض تجمعات مخالفة لقرارات الغرفة من الحظر المفروض» لمنع انتشار وباء «كورونا»، وفق الصفحة الرسمية للبلدية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

اقرأ ايضًا: وصول عدد من المواطنين إلى الحجر الصحي في زوارة

ومنعت بلدية زوارة الكبرى أية تجمعات للمواطنين الثلاثاء، تجنبًا لانتشار فيروس «كورونا المستجد»، مشيرة إلى أنها لا توافق على منح الإذن للتجمعات لعدم توافر إمكانية تحقيق التباعد الاجتماعي والالتزام بالاشتراطات الوقائية.

وسجل الوضع الوبائي في البلاد تطورًا خطيرًا مع انتقاله من المرحلة الثالثة إلى الرابعة، وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض أمس تسجيل 161 حالة إصابة جديدة بفيروس «كورونا» في ليبيا، فضلًا عن تسجيل 3 وفيات، و8 حالات شفاء.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

محافظ بيروت: نحو 300 ألف شخص باتوا مشردين في العاصمة اللبنانية بعد الانفجار
عربى
عقوبات رادعة على المقصرين.. الناظوري وعقوب يتفقدان مستشفي المرج التعليمي
ليبيا
ترامب يقول إن خبراء عسكريين أبلغوه بأن انفجار بيروت ناتج عن «قنبلة ما»
دولى
المجلس الأعلى للدفاع يعلن بيروت «مدينة منكوبة»
عربى
73 قتيلاً و3700 جريح في انفجار بيروت
عربى
موت ودموع وهلع عند مدخل مرفأ بيروت بعد انفجار ضخم
دولى
اليوم الأصعب على طبرق.. 19 إصابة جديدة بفيروس «كورونا»
ليبيا
إصابة عميد بلدية مصراتة مصطفى كرواد بفيروس «كورونا»
ليبيا
الاتحاد الأوروبي يخصص 20 مليون يورو لمواجهة «كورونا» في ليبيا
ليبيا
انفجار كبير يهز بيروت.. وسقوط مئات الجرحى ودمار هائل (فيديو)
عربى
مباراة الملاكم الليبي مالك الزناد أمام التشيكي أوندرنج رادو - قناة الوسط
فيديو
«عكس التيار» مع محمد زيدان - ليبيا: مسرح جديد لصراع الكبار
فيديو
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

ما هي «نيترات الأمونيوم» المشتبه بها في انفجار بيروت؟