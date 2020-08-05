«الرئاسي»: السراج وغويريني يؤكدان أهمية العودة للمسار السياسي

السراج ووزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني خلال اجتماع في العاصمة طرابلس. (المكتب الإعلامي للسراج)

قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إن رئيس المجلس فائز السراج ووزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني أكدا «أهمية العودة للمسار السياسي وفقًا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين، والتوصل إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار».

واستقبل السراج، صباح اليوم الأربعاء، الوزير الإيطالي بمقر المجلس بمدينة طرابلس في زيارة في إطار التشاور وتبادل وجهات النظر بين البلدين الصديقين، وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا وعددًا من ملفات التعاون المشترك، وفق المكتب الإعلامي للسراج.

وجدد رئيس المجلس الرئاسي «التأكيد على أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يضمن عدم بقاء الطرف المعتدي في أي موقع يتيح التهديد بعدوان جديد».

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وحسب المكتب الإعلامي «جرت متابعة ملفات التعاون الأمني والعسكري في مجال إزالة الألغام والمفخخات، ووضع برامج للتدريب واستقبال الطلبة العسكريين الليبيين بالكليات العسكرية الإيطالية». كما تطرق الاجتماع لموضوع «عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا»، وأكد الجانبان «الضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية الليبية للنفط»، وفق البيان الصحفي.

يشار إلى أن الأزمة الليبية تحتل مرتبة متقدمة في جدول أعمال السياسية الخارجية الإيطالية، ففي 24 يوليو الماضي بحث وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي ماي، مع الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، تطورات المشهد الليبي.