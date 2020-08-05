«الرئاسي»: السراج وغويريني يؤكدان أهمية العودة للمسار السياسي

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 أغسطس 2020, 01:18 مساء
السراج ووزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني خلال اجتماع في العاصمة طرابلس. (المكتب الإعلامي للسراج)

قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق إن رئيس المجلس فائز السراج ووزير الدفاع الإيطالي لورينزو غويريني أكدا «أهمية العودة للمسار السياسي وفقًا لقرارات مجلس الأمن ومخرجات مؤتمر برلين، والتوصل إلى اتفاق وقف دائم لإطلاق النار».

واستقبل السراج، صباح اليوم الأربعاء، الوزير الإيطالي بمقر المجلس بمدينة طرابلس في زيارة في إطار التشاور وتبادل وجهات النظر بين البلدين الصديقين، وتناول الاجتماع مستجدات الأوضاع في ليبيا وعددًا من ملفات التعاون المشترك، وفق المكتب الإعلامي للسراج.

وجدد رئيس المجلس الرئاسي «التأكيد على أن أي وقف لإطلاق النار يجب أن يضمن عدم بقاء الطرف المعتدي في أي موقع يتيح التهديد بعدوان جديد».

اقرأ أيضًا: دي مايو يزور تونس قريبًا لتوقيع اتفاقية لمكافحة الهجرة

وحسب المكتب الإعلامي «جرت متابعة ملفات التعاون الأمني والعسكري في مجال إزالة الألغام والمفخخات، ووضع برامج للتدريب واستقبال الطلبة العسكريين الليبيين بالكليات العسكرية الإيطالية». كما تطرق الاجتماع لموضوع «عودة الشركات الإيطالية لاستئناف نشاطها في ليبيا»، وأكد الجانبان «الضرورة القصوى لعودة إنتاج النفط تحت إشراف المؤسسة الوطنية الليبية للنفط»، وفق البيان الصحفي.

يشار إلى أن الأزمة الليبية تحتل مرتبة متقدمة في جدول أعمال السياسية الخارجية الإيطالية، ففي 24 يوليو الماضي بحث وزير الخارجية الإيطالي لويغي دي ماي، مع الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيف بوريل، تطورات المشهد الليبي.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

ترامب يقول إن خبراء عسكريين أبلغوه بأن انفجار بيروت ناتج عن «قنبلة ما»
دولى
المجلس الأعلى للدفاع يعلن بيروت «مدينة منكوبة»
عربى
73 قتيلاً و3700 جريح في انفجار بيروت
عربى
موت ودموع وهلع عند مدخل مرفأ بيروت بعد انفجار ضخم
دولى
انفجار كبير يهز بيروت.. وسقوط مئات الجرحى ودمار هائل (فيديو)
عربى
تحديد موعد انطلاق الموسم الجديد للدوري الإيطالي
رياضة عالمية
مباراة الملاكم الليبي مالك الزناد أمام التشيكي أوندرنج رادو - قناة الوسط
فيديو
«عكس التيار» مع محمد زيدان - ليبيا: مسرح جديد لصراع الكبار
فيديو
القبي: المدرب الوطني ضروري للكرة الليبية حاليا.. وعودة الدوري طوق إنقاذ
رياضة محلية
إيقاف حملات الدعاية للمرشحين في الانتخابات البلدية بمصراتة
ليبيا
«سرت للنفط والغاز» توضح ملابسات إعادة تشغيل حقل التحدي
ليبيا
«العليا لمجابهة كورونا» في مصراتة تصدر توصيات جديدة.. وتنصح 3 فئات بعدم الخروج ...
ليبيا
 المزيد من ليبيا

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

أسهل طريقة للتمييز بين الإنفلونزا العادية و«كورونا»