عقيلة يوجه رسالة للمواطنين بشأن «كورونا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 أغسطس 2020, 01:00 مساء
رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح خلال استقباله وزير الصحة بالحكومة الموقتة د.سعد عقوب في القبة. (وزارة الصحة)

أكد رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، أهمية تنفيذ كافة الخطة المتبعة لمواجهة وباء «كورونا المستجد»، وما تم إنجازه الى حد الآن على المستوى الطبي. 

ودعا، خلال لقاء مع وزير الصحة بالحكومة الموقتة د. سعد عقوب في القبة، إلى «الالتزام بالإجراءات المعلنة، والحد من التنقلات إلا للضرورة»، مشددًا على «وجوب أن يكون المواطن مسؤولًا ولا يساهم في التسبب في العدوى ونشر المرض»، حسب إدارة اﻹعلام بوزارة الصحة .

ويوم الثلاثاء، قررت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» التابعة للحكومة الموقتة، إعادة تفعيل الحظر الجزئي داخل المدن من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السابعة صباحًا، والقفل التام بين المدن باستثناء الاحتياجات الخدمية، وذلك لمواجهة تفشي الوباء.

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وأطلع وزير الصحة خلال اللقاء رئيس مجلس النواب على آخر القرارات التي خلصت اللجنة إليها خلال اجتماعها في مقر رئاسة الأركان العامة في المرج أمس الثلاثاء.

وتابع عقيلة وعقوب موقف اللجان المختصة بجائحة «كورونا» على مستوى كل البلديات، والمؤشرات الأخيرة في بلديتي طبرق وسبها، والإجراءات التي اتخذتها الحكومة الموقتة في هذا الشأن، بالتنسيق مع اللجنة العليا المختصة بمكافحة وباء «كورونا».

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