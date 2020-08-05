8 قرارات جديدة من لجنة مكافحة «كورونا» لمنع تفشي الوباء

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 05 أغسطس 2020, 12:19 مساء
الناظوري خلال اجتماع اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» التابعة للحكومة الموقتة. (المركز الإعلامي لرئاسة أركان القيادة العامة)

قررت اللجنة العليا لمكافحة وباء «كورونا» التابعة للحكومة الموقتة، إعادة تفعيل الحظر الجزئي داخل المدن من الساعة السابعة مساءً حتى الساعة السابعة صباحًا، والقفل التام بين المدن باستثناء الاحتياجات الخدمية، وذلك لمنع تفشي الوباء.

وأقرت اللجنة، عقب اجتماع بمقر رئاسة الأركان التابعة لقوات القيادة العامة، «إغلاقًا تامًّا لكافة المطاعم والمقاهي ومحلات الحلاقة وتزيين السيدات، ومحلات تأجير الخيام للمناسبات والمصايف وصالات المناسبات بجميع أنواعها»، حسب المركز الإعلامي لرئاسة الأركان . 

وأكدت قرارات اللجنة «العمل بالقدر الأدنى من الموظفين في الوحدات الإدارية على أن لا يتعارض ذلك مع تقديم الخدمات للمواطنين، والتصاعدية في الإجراءات بخصوص قرارات اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا في حال عدم انخفاض مؤشر الانتشار» .

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ونوه رئيس أركان القيادة العامة ورئيس اللجنة، الفريق عبدالرازق الناظوري، إلى «خطورة الموقف الذي يتطلب الكثير من الجهد والعمل المتواصل من جميع القطاعات، وفي مقدمة هذه القطاعات مديريات الأمن مع مساندة القوات المسلحة»، مشيرًا إلى أنه «سوف يتم عرض جميع نتائج التحقيقات من قبل اللجنة المكلفة بذلك فيما يخص كل المبالغ المالية المصروفة على مكافحة جائحة كورونا».

وأكد وزير التعليم بالحكومة الموقتة، د. فوزي بومريز، أن «الأبواب مفتوحة لكل الاحتمالات في إطار الحفاظ على سلامة الطلاب وأعضاء هئية التدريس»، مشيرًا إلى أنه «سيتم اتخاذ الإجراءات المناسبة في حينها بعد اكتمال كافة المشاورات مع كل الجهات المعنية بهذا الخصوص».

وحسب آخر إحصائية صادرة عن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، فقد بلغت أعداد الإصابات بالوباء في مدن بنغازي وطبرق والبيضاء 21 إصابة جديدة من واقع 161 حالة موجبة جرى تسجيلها في أنحاء البلاد.

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