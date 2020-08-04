تجهيز مركز لعلاج مصابي فيروس «كورونا» في نالوت بسعة 80 سريرا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 04 أغسطس 2020, 10:21 مساء
تجهيز مركز لعلاج مصابي فيروس «كورونا» في نالوت, 4 أغسطس 2020. (صحة الوفاق)

جهّزت وزارة الصحة بحكومة الوفاق، أحد المباني التابعة لمستشفى «نالوت المركزي» ليكون مركزًا لعلاج الحالات المصابة بفيروس «كورونا المستجد» داخل المدينة، بسعة سريرية تبلغ ثمانين سريرًا.

وبحسب بيان للوزارة اليوم، فقد تم تخصيص ستة عشر سريرًا من الأسرَّة للعناية الفائقة، وجرى تجهيز المبنى بشكل متكامل، وتزويده بمنظومات مراقبة وغرف للكشف وغرف خاصة بالعناصر الطبية والطبية المساعدة.

في سياق متصل ذكر مدير مكتب الوكيل العام محمود بن محمود، أن وزارة الصحة شرعت في رفع السعة السريرية لمراكز علاج مصابي فيروس «كورونا»، من خلال دعم المواقع بوحدات عزل متنقلة ومتطورة أو تخصيص مواقع أخرى وتجهيزها، استجابة منها لأي زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس «كورونا المستجد» بعد دخول ليبيا إلى المستوى الوبائي الرابع.

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